Білорусь у 2012 році отримуватиме газ від РФ за ціною значно нижчою за нинішню - Лукашенко

Білорусь у 2012 році отримуватиме газ від Росії за ціною значно нижчою за нинішню.

Про це Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО повідомив журналістам, передає РІА «Новости».

"Наступного року Білорусь отримає ціни на російський газ значно нижчі, ніж ми сьогодні купуємо", - сказав він.

Президент також повідомив, що на зустрічі з главою "Газпрому" Олексієм МІЛЛЕРОМ останній заявив про те, що це зниження узгоджене з керівництвом Росії.

Чинний контракт "Газпрома" і "Бєлтрансгазу" на поставку і транзит газу закінчується 31 грудня 2011 року. Згідно з документом, у третьому кварталі російський газ для Білорусі обходиться у 286 доларів за тисячу кубометрів проти 245 доларів у другому кварталі.

У серпні 2011 року прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН доручив Міненерго та "Газпрому" визначити величину знижуючого коефіцієнта ціни на газ для Білорусі з 2012 року. За словами глава російського уряду, введення "інтеграційного" коефіцієнта обумовлено інтеграцією в рамках Митного союзу і пов`язане з питанням придбання "Газпромом" другої половини "Бєлтрансгаза". "Газпром" вже володіє 50% акцій "Бєлтрансгаза".