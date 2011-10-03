Туреччина вирішила не продовжувати угоду з Росією з поставок газу по "західному маршруту".

Як передає РІА «Новости», Туреччина вирішила не продовжувати угоду з Росією з поставок природного газу по так званому "західному маршруту" (через Україну, Румунію і Болгарію) у зв`язку з тим, що російська сторона відмовилася знижувати ціну на паливо, повідомив турецький міністр енергетики Танер ЙЇЛДИЗ.

Глава Міненерго Туреччини 29 вересня попереджав про можливість перегляду угоди, підписаної у 1986 році, якщо в Москві не знизять ціну на газ. Термін дії цього документа, що передбачає щорічні поставки до Туреччини близько 6 мільярдів кубометрів газу, закінчується у грудні.

Туреччина є другим за обсягами поставок імпортером російських вуглеводневих ресурсів. Вона також одержує російський газ через трансчорноморський газопровід "Блакитний потік".

Міністр енергетики Туреччини висловив сподівання, що нова угода з "Газпромом" щодо поставок газу за "західним маршрутом" буде підписано не державою, а приватним сектором.

"Наша співпраця з Росією, будь то поставки газу по "Блакитному потоку" або за іншими напрямами, продовжується і зміцнюватиметься", - сказав глава Міненерго Туреччини.

Як раніше заявляв Т.ЙЇЛДИЗ, якщо угоду з Росією не буде продовжено, Стамбул не матиме проблем із забезпеченням природним газом. Основні об`єми газу, які надходять до Туреччини за "західним маршрутом", використовуються для потреб північного заходу країни, насамперед 15-мільйонного Стамбулу.

На 2010 рік контрактами були заплановані поставки до Туреччини 30 мільярдів кубометрів російського газу - 14 мільярдів по західному коридору і 16 мільярдів – через "Блакитний потік". При цьому з урахуванням впливу наслідків кризи на економіку Туреччини були визначені мінімальні об`єми закупівлі турецькою стороною "блакитного палива", а також передбачено право турецької компанії Botas скорочувати відбір газу, який надходить через морський газопровід, до 75% без санкцій з боку "Газпрому". У результаті Туреччина закупила тільки 18,01 мільярда кубометрів.

Віце-прем`єр РФ Ігор СЕЧІН в лютому 2010 року заявляв, що обговорюється можливість зниження ціни на газ для Туреччини.