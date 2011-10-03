Перша нитка «Північного потоку» буде запущена в експлуатацію 8 листопада - Міллер

Москва. Перша нитка газопроводу «Північний потік» буде запущена в експлуатацію 8 листопада.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР сказав на зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Будівництво першої нитки закінчене, ведуться пуско-налагоджувальні роботи і йде заповнення труби газом. Сьогодні, Володимир Володимирович, я готовий вам назвати точну дату, коли газопровід стане до ладу. Це 8 листопада 2011 року», - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, збудовано понад 700 км другої нитки газопроводу, що становить близько 60% від усієї довжини другої труби.

Також О.МІЛЛЕР повідомив, що з введенням першої нитки запускається екологічний моніторинг.

Він зазначив, що на етапі проектування і будівництва на екологію проекту виділено 100 млн. євро. «Зараз на перші 3 роки ми визначили обсяг фінансування на постійний екологічний моніторинг у 40 млн. євро. У тисячах точок вздовж труби проводяться і проводитимуться виміри, і ми дотримуватимемося всіх екологічних стандартів, які нам наказані». – сказав глава «Газпрому».

Довідка УНІАН. «Північний потік» – газопровід, що сполучає Виборг у Росії і Грайфсвальд у Німеччині, прокладений по Балтійському морю і має сукупну плановану пропускну спроможність у 55 млрд. куб. м. Комерційні постачання першою гілкою газопроводу (27,5 млрд. куб. м), як очікується, розпочнуться в 4 кв. 2011 р. Здача в експлуатацію другої гілки, яка подвоїть пропускну спроможність "Північного потоку", планується наприкінці 2012 р. Будівництво газопроводу "Північний потік" веде Nord Stream AG – спільне підприємство, власниками якого є "Газпром", BASF SE («A+»/прогноз «стабільний») /Wintershall Holding GMBH, E.ON Ruhrgas AG (дочірня структура E.ON AG), Gasunie і GDF Suez SA.