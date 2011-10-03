«Газпром» готовий розглянути можливість будівництва додаткових ниток ПП - Міллер

«Газпром» готовий розглянути можливість будівництва додаткових ниток «Північного потоку».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР сказав на зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Те, що стосується додаткових потужностей по «Північному потоку»: можна було б розглянути можливість створення додаткових ниток у рамках уже створеного коридору», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він підкреслив, що за 9 місяців «Газпром» показав дуже хороші результати роботи. Зокрема, на внутрішньому ринку споживання перевищило рівень відповідного періоду докризового 2008 року. Також спостерігаються позитивні тенденції на експортному напрямку.

За словами О.МІЛЛЕРА, за 9 місяців 2011 року на експорт поставлено на 25 млрд. куб. м газу більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Зростання споживання пов`язане в першу чергу зі зростанням поставок газу до країн – економічних лідерів Європейського союзу.

«Тенденція – ми бачимо – продовжуватиметься зі зростанням обсягу поставок російського газу до Європи. І, без сумніву, на порядку денному з`являється питання про будівництво, створення нових газотранспортних потужностей для поставок додаткових експортних обсягів російського газу до країн ЄС», - сказав О.МІЛЛЕР.

Нагадаємо, за словами голови правління «Газпрому» Олександра МЕДВЕДЄВА, в компанії прогнозують, що до 2030 року її частка на європейському ринку становитиме понад 30%.

Довідка УНІАН. «Північний потік» – газопровід, що сполучає Виборг у Росії та Грайфсвальд у Німеччині, прокладено по Балтійському морю і має сукупну плановану пропускну спроможність у 55 млрд. куб. м. Комерційні поставки по першій гілці газопроводу (27,5 млрд. куб. м), як очікується, почнуться в 4 кварталі 2011 р. Здача в експлуатацію другої гілки, яка подвоїть пропускну спроможність "Північного потоку", планується наприкінці 2012 р. Будівництво газопроводу "Північний потік" веде Nord Stream AG – спільне підприємство, власниками якого є "Газпром", BASF SE («A+»/прогноз «стабільний») /Wintershall Holding GMBH, E.ON Ruhrgas AG (дочірня структура E.ON AG), Gasunie і GDF Suez SA.