До держбюджету Білорусі на 2012р. закладається ціна газу 288 дол.

При формуванні державного бюджету Білорусі на 2012 рік закладається ціна газу в 288 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив журналістам голова постійної комісії Палати представників з бюджетів, фінансів і податкової політики Білорусі Олександр АНТОНЕНКО.

«Ми працювали з березня над бюджетом, виходили з тієї ціни, яка була за договором минулого року. Зараз обіцяють застосувати інтеграційний коефіцієнт, звучить сума 288 доларів", - сказав О.АНТОНЕНКО.

За його словами, формування бюджету буде завершене у жовтні-листопаді.

Нагадаємо, за словами Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, Білорусь у 2012 році отримуватиме газ від Росії за ціною значно нижче за нинішню.

Як повідомляв УНІАН, чинний контракт "Газпрому" і "Бєлтрансгазу" на поставку і транзит газу закінчується 31 грудня 2011 року.

У третьому кварталі російський газ для Білорусі обходиться у 279,16 долара за тисячу кубометрів проти 245 доларів у другому кварталі.

У серпні 2011 року прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН доручив Міненерго і "Газпрому" визначити величину понижуючого коефіцієнта ціни на газ для Білорусі з 2012 року. За словами глава російського уряду, введення "інтеграційного" коефіцієнта обумовлене інтеграцією в рамках Митного союзу і пов`язане з питанням придбання "Газпромом" другої половини "Бєлтрансгазу".