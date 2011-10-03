Розпочата розробка проектної документації «Південного потоку» - Міллер

Москва. Розпочата розробка проектної документації газопроводу «Південний потік».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР сказав на зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Стосовно «Південному потоку» закінчено зведене техніко-економічне обгрунтування проекту. Воно зроблене на базі техніко-економічного обгрунтування морської ділянки і сухопутних ділянок у країнах, через які пройде труба. Зведене ТЕО показало, що проект є економічно ефективним і таким, що технічно реалізується, і ми приступили до наступного етапу – до розробки проектної документації», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він запевнив, що робота ведеться згідно з графіком.

«Зараз ми ще раз підтверджуємо, що до грудня 2015 року проект буде закінчений, і перший комерційний газ по «Південному потоку» буде поставлений споживачам», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2010 року віце-прем`єр-міністр Росії Ігор СЄЧІН заявив, що в листопаді 2010 року Туреччина видасть дозвіл на будівництво газопроводу «Південний потік» у своїй економічній зоні, проте цього досі не сталося.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.