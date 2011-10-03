«Газпром» повинен співпрацювати з владою країн ЄС – Путін

Москва. «Газпром» повинен співпрацювати з владою країн ЄС, в яких пройшли обшуки в його дочірніх компаніях.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на зустрічі з головою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

«Потрібно співпрацювати з владою країн, де ви працюєте, необхідно бути відкритими, допомагати органам, які здійснюють перевірки, надавати їм об`єктивну й повну інформацію», - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що уряд Росії найуважнішим чином стежитиме за тим, що відбувається навколо «Газпрому».

«Сподіваюся, що в Європі за контракти з «Газпромом» поки що нікого не заарештували, до в`язниці не посадили?», - сказав він, звертаючись до О.МІЛЛЕРА.

Голова «Газпрому», в свою чергу, повідомив, що «поки що нікого не заарештували».

При цьому він зазначив, що своєчасно доповідатиме про всі події, які пов`язані з перевірками «Газпрому» в європейських країнах.

О.МІЛЛЕР нагадав, що минулого тижня за ініціативою Європейської Комісії, абсолютно несподівано відбулися обшуки й виїмка документів у дочірніх компаніях «Газпрому».

«При всьому тому, що «Газпром» працює на європейських ринках за принципом рівних партнерських відносин зі своїми клієнтами. Наші контрактні зобов`язання побудовані й на міжурядових угодах. Вони побудовані на принципах комерційної доцільності й повністю відповідають умовам ринку», - сказав він.

За його словами, ці події стали для «Газпрому» неприємним сюрпризом.

«Газпром» завжди був і залишається відкритим до діалогу. Ми висловлюємо надію, що законні інтереси «Газпрому» будуть дотримані. При всьому цьому ми виконуватимемо наші контрактні зобов`язання перед нашими європейськими партнерами в повному обсязі, відповідно до діючих контрактів. «Газпром» залишає за собою всі свої права, які ми готові захищати в правовому полі», - додав голова компанії.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня за ініціативою Європейської комісії в офісах дочірніх і залежних компаній ВАТ «Газпром» у Центральній та Східній Європі, а також у офісах деяких європейських покупців ВАТ «Газпром» пройшли несподівані інспекції, спрямовані на перевірку дотримання конкурентного законодавства ЄС.