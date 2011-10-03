«Нафтогаз» вирішив сам продавати газ кінцевим споживачам

Правління НАК «Нафтогаз України» вирішило передати функції щодо реалізації природного газу від ДК «Газ України» до НАК «Нафтогаз України».

Про це пише тижневик «Дзеркало тижня. Україна» (№35 від 30 вересня 2011 року) з посиланням на копію протоколу (№164 від 26 серпня 2011 року) засідання правління НАК «Нафтогаз України», на якому нібито було прийняте таке рішення.

Згідно з документом, заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Геннадій ЮР’ЄВ аргументував «доцільність передачі функцій щодо реалізації природного газу від ДК «Газ України» до НАК «Нафтогаз України».

Зокрема, в документі наголошується, що на сьогодні ДК «Газ України» виступає в ролі посередника при передачі газу газорозподільним підприємствам для реалізації населенню та бюджетним організаціям. Таким чином, передача функцій реалізації природного газу до апарату НАК «Нафтогаз України» дасть змогу уникнути дублювання функцій, а також значно поліпшить платіжну дисципліну за реалізований природний газ.

Г.ЮР’ЄВ також звернув увагу на той факт, що розрахунки за реалізований «Нафтогазом» природний газ значно кращі, ніж розрахунки з ДК «Газ України». «Приміром, заборгованість підприємств з газопостачання і газифікації перед ДК «Газ України» за газ, реалізований тільки для промислових споживачів у 2010 році, перевищує 500 млн. грн. У той же час, заборгованість підприємств перед НАК «Нафтогаз України» за природний газ, поставлений у 2011 році для промислових споживачів, відсутнє», - пише видання.

За рішення про передачу «Нафтогазу» функцій з продажу газу споживачам присутні члени правління компанії проголосували одностайно. «Визнати доцільною передачу функцій з реалізації природного газу від ДК «Газ України» до НАК «Нафтогаз України» шляхом укладення «Нафтогазом України» договорів купівлі-продажу природного газу із споживачами і підприємствами з газопостачання і газифікації», - йдеться в рішенні правління.

Крім того, документом вирішено «вжити заходів щодо збільшення заявленого при отриманні «Нафтогазом України» ліцензії на здійснення господарської діяльності стосовно постачання природного газу за нерегульованим тарифом обсягу постачань природного газу з одночасним скасуванням такої ліцензії ДК «Газ України».