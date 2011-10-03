«Укртрансгаз» має намір залучити кредитну лінію на 330 млн. грн.

Дочірня компанія «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» оголосила відкриті торги з вибору банків для залучення кредитної лінії на загальну суму 330 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні ДК «Укртрансгаз», опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з тендерною документацією, тендерні пропозиції компанія прийматиме до 2 листопада 2011 року, на цю ж дату заплановано їх розкриття.

Кредитні кошти планується залучити терміном на 1 рік із моменту підписання кредитної угоди.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.

Станом на 1 січня 2011 року, газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається з 72 компресорних станцій, 110 цехів і 1 451 газорозподільній станції (ГРС). Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 38,6 тис. км, МГ – 22,2 тис. км, і 16,4 тис. км газовідводів. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288 млрд. куб. м, на виході – 178,5 млрд. куб. м, у т.ч. до країн Європи – 142,5 млрд. куб. м.