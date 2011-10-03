За тиждень ціни на нафтопродукти в Україні знизилися в середньому на 1,3%

З 26 вересня по 3 жовтня 2011 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 0,5 - 2,2% (у середньому на 2,6%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 26 вересня по 3 жовтня 2011 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 - знизилися на 1,6%, або 190 грн./тонна, - до 11 810 грн./тонна;

на бензин А-92 - знизилися на 2,2%, або 270 грн./тонна, - до 11 900 грн./тонна;

на бензин А-95 - знизилися на 0,7%, або 90 грн./тонна, - до 12 130 грн./тонна;

на дизельне пальне - знизилися на 0,5%, або 50 грн./тонна, - до 10 040 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.