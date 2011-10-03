Клюєв просить ВР розглянути законопроекти про ядерну безпеку та енергоефективність

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ звернувся до парламенту з проханням включити до порядку денного сесії законопроекти №9228 про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (щодо стабілізації роботи авіаційного комплексу) і №9189 про внесення змін до статті 9 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (про уточнення положень).

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, з таким проханням він звернувся до ВР сьогодні, 3 жовтня, на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій.

Крім того, А.КЛЮЄВ попросив парламент розглянути проект закону №9234 про внесення зміни до додатку №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (про проведення міжнародними експертами перевірки діяльності державних банків, фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, здійснення зовнішніх і внутрішніх запозичень) №0228 про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект щодо енергоефективності) між Україною і МБРР №9194 про внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії і радіаційної безпеки» (про включення ядерних підкритичних установок до переліку ядерних установок) №9235 про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (про забезпечення фінансування перегляду норм і правил щодо ядерної безпеки для урахування уроків аварії на АЕС Фукусіма-Дайічі).

Перший віце-прем`єр-міністр України звернувся до бюджетного комітету парламенту з проханням сьогодні-завтра на своєму засіданні розглянути законопроекти № 9228, № 9189, № 9234.