Москва. Україна і Казахстан можуть створити космічні системи для вивчення нафтогазових районів Каспію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив сьогодні віце-президент АТ «Національний центр космічних досліджень і технологій» Національного космічного агентства Казахстану Маліс АБСАМЕТОВ на міжнародній конференції «Космічні дослідження в державах-учасницях СНД: інтеграція, потенціал розвитку і правовий аспект» у Москві.

«Враховуючи високий науковий, технологічний і виробничий потенціал космічної галузі України, опрацьовується можливий напрямок двосторонньої співпраці в таких областях, як розробка космічних систем для вивчення природних ресурсів Землі, моніторингу довкілля і нафтогазових районів Каспійського регіону», - сказав М.АБСАМЕТОВ

За його словами, розглядається можливість проведення спільних наукових досліджень щодо створення нових космічних матеріалів і технологій.

М.АБСАМЕТОВ підкреслив, що між Національним космічним агентством Казахстану і Державним космічним агентством України проводиться активна спільна робота.