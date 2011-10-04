Донеччина порушує графік підготовки шахт до зими. Виконання плану - 47%

Підприємства вугільної промисловості Донеччини готуються до зими із серйозним порушенням графіка, їх готовність до опалювального сезону на сьогодні не перевищує 47%.

Про це УНІАН повідомили у Територіальному управлінні Держгірпромнагляду України по Донецькій області.

Згідно з повідомленням, результати проведених планових перевірок засвідчили, що в цілому з більш ніж 6 тис. заходів із підготовки до опалювального сезону на сьогодні виконано не більше 3 тис. (47%).

Зокрема, не у повному обсязі виконуються роботи з прокладання теплотрас, із відставанням від графіка проводиться ремонт котлів і калориферних установок.

У Теруправлінні констатували, що найбільш незадовільна ситуація з підготовкою до зими склалася на шахтах ДП «Торезантрацит» (виконано лише 10% запланованих заходів), ДП «Селідоввугілля» (28%), ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (29%).

За результатами перевірок керівникам підприємств видані приписи про необхідність усунути виявлені порушення, деякі керівники притягнуті до адміністративної відповідальності, йдеться у повідомленні.