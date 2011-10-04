Ситуація в єврозоні обвалила ціни на нафту

На світових торгах у вівторок, 4 жовтня, ціни на нафту знижуються на фоні побоювання інвесторів, що криза в єврозоні викличе уповільнення темпів зростання світової економіки, що негативно позначиться на попиті на чорне золото.

Зокрема, вартість листопадових ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже знизилася на 1,32 долара, або на 1,7% - до 76,29 долара за барель.

Ціна листопадових ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 1,05 долара, або на 1,03% - до 100,66 долара за барель, передає Bloomberg.

Додатковий тиск на настрої інвесторів роблять очікування нових тижневих даних Міненерго США із запасів. На думку аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, показник зріс на 1,9 мільйона барелів.