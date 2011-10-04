У Владивостоці через борги перед постачальниками газу згас Вічний вогонь

Москва. У Владивостоці згас Вічний вогонь у меморіальному комплексі Бойової слави Тихоокеанського флоту.

Як повідомляє російське агентство «Приморье 24», полум`я згасло 28 вересня. Через те, що вогонь не горів, довелося відмінити церемонію покладання квітів моряками американського есмінця «Фіцджеральд», заплановану на 2 жовтня.

Як пояснив головний інженер ВАТ «Приморський газ» (оператор Вічного вогню) Олександр БОРНАЄВСЬКИЙ, Тихоокеанський флот заборгував підприємству 82 тис. рублів. (близько 2,5 тис. дол.) за поставки газу. Крім того, флот має заплатити 6,5 тис. рублів. (близько 200 дол.) за технічне обслуговування.

За словами прес-секретаря командувача Тихоокеанського флоту Романа МАРТОВА, витрати на газ для Вічного вогню не передбачені жодною статтею бюджету, у зв`язку з чим і виникла заборгованість. Він відзначив, що Вічний вогонь збираються перевести на баланс муніципалітету, проте цей процес завершиться наступного року.

Однак, за словами Р.МАРТОВА, офіцерам вдалося знайти 100 тис. рублів на погашення заборгованості перед «Приморським газом». Він пообіцяв, що найближчим часом гроші переведуть на рахунок підприємства.

Представник командувача Тихоокеанського флоту відзначив, що Вічний вогонь відключили через «смішний» борг.

Агентство нагадує, що Вічний вогонь у Владивостоку запалили в травні 2010 року. З того часу він жодного разу не гаснув. До травня минулого року його запалювали тільки в особливих випадках.