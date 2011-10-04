На Харківщині через проведення земляних робіт сталася аварія на газогоні

На Харківщині внаслідок проведення земляних робіт сталася аварія на газогоні високого тиску.

Про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління МНС України в Харківській області.

Прорив газогону діаметром 108 мм стався 3 жовтня близько 9:55 на ділянці від села Соснівка до села Березівка, що в Красноградському районі. На момент аварії тиск газопроводу становив 4 атмосфери.

Аварія сталася внаслідок проведення робіт фірмою «Інтер-Актив», працівники якої екскаватором відшукували водопровідну мережу. У результаті розриву труби без газопостачання залишилися 321 абонент та Березівська ЗОШ.

До ліквідації прориву газогону були залучені дві аварійні бригади та одна бригада слюсарів Красноградської філії ПАТ «Харківгаз». Газопостачання абонентів поновлено о 17.00.