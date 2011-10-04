Білорусько-російську угоду з будівництва АЕС у Білорусі підпишуть найближчим часом

Мінськ. Білорусько-російську контрактну угоду з будівництва АЕС у Білорусі буде підписано найближчим часом

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив журналістам заступник міністра енергетики РБ Михайло МІХАДЮК.

«Ми підготували до підписання контрактну угоду, на рівні експертів її узгоджено і вона перебуває на стадії внутрішньодержавних процедур, її підписання планується найближчим часом», - сказав М. МІХАДЮК.

Він також повідомив, що фінансування проекту на сьогодні на високій стадії готовності, вже підготовлено кредитну угоду про виділення державного експортного кредиту для будівництва атомної електростанції.

Нагадаємо, в березні Росія і Білорусь уклали Міжурядову угоду про співпрацю в будівництві на території Білорусі атомної електростанції.

Угода передбачає, що будівництво Білоруської АЕС здійснюватиметься під ключ російською стороною.

Згідно з указом Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА «Про розміщення і проектування атомної електростанції в Білорусі» АЕС буде розташована в Островецькому районі Гродненської області.

Перший енергоблок майбутньої АЕС планується пустити в 2017 році, другий - в 2018 році.

Довідка УНІАН. За інформацією Міністерства енергетики Білорусі, будівництво АЕС дасть змогу замістити близько 5 млрд. кубічних метрів імпортованого природного газу, знизити собівартість виробництва електроенергії і на 7-10 мільйонів тонн на рік зменшити рівень викидів парникових газів.