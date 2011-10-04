АМК і Асоціація нафтотрейдерів підписали меморандум про співпрацю

Сьогодні в Києві Антимонопольний комітет України (АМК) і Асоціація «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» підписали меморандум про спільні дії зі створення сприятливого середовища для розвитку добросовісної конкуренції.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали перший заступник голови АМК Юрій КРАВЧЕНКО і президент Асоціації нафтотрейдерів Леонід КОСЯНЧУК.

Як відзначив Ю.КРАВЧЕНКО, сторони підписали цей документ, виходячи з розуміння необхідності вдосконалення механізму надання операторами ринку нафтопродуктів вичерпної і оперативної інформації, що необхідна системі органів АМК для дослідження ринків нафтопродуктів відповідно до повноважень, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

При цьому він додав, що існуючий механізм надання в АМК інформації через запити (вимоги) територіальних відділень комітету істотно збільшує терміни її підготовки, отримання і обробки.

У свою чергу, як відзначив Л.КОСЯНЧУК, сторони домовилися впродовж одного місяця з дня підписання цього меморандуму створити спільну робочу групу з представників сторін для вироблення ефективних принципів і методології оперативного надання комітету учасниками Асоціації інформації, необхідної для дослідження ринків нафтопродуктів.

Також сторони домовилися створити електронну інформаційну систему (програмно-апаратний комплекс), яка забезпечить можливість надання комітету інформації з використанням технічних засобів захисту інформації на запити (вимоги) органів комітету через мережу Інтернет, а також обробку і аналіз такої інформації.

Довідка УНІАН. Асоціація «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» об`єднує найбільші українських операторів АЗС, серед яких WOG, OKKO, ЛУКОЙЛ, Shell, КЛО, Паралель, GFC та інші. Автозаправні станції компаній, що входять в Асоціацію, контролюють близько 30% українського роздрібного ринку нафтопродуктів.