«Укртрансгаз» розпочав діагностику прикордонних з Росією ділянок газопроводів

З жовтня поточного року ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» розпочала діагностику прикордонних з Російською Федерацією ділянок магістральних газопроводів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що на сьогодні повністю виконано діагностику прикордонних ділянок магістральних газопроводів «Уренгой-Помари-Ужгород» та «Острогозьк-Шебелинка», а також продовжується виконання діагностики прикордонних ділянок з Російською Федерацією інших магістральних газопроводів, які проходять через газовимірювальні станції (ГВС) «Суджа» і «Валуйки».

Фахівцями компанії з квітня по жовтень поточного року виконано 84% від загального обсягу робіт, виконано роботи з внутрішньотрубної діагностики (ВТД) на 1488,2 км магістральних газопроводів (МГ) та очищення на 2706,6 км магістральних газопроводів.

Роботи з ВТД є обов’язковою складовою комплексу планово-запобіжних робіт, які дають змогу сформувати надійний базис початку опалювального сезону.

До кінця поточного року роботи з очищення і діагностики магістральних газопроводів, зокрема прикордонних ділянок з Російською Федерацією, планується завершити.

Довідка УНІАН. Діагностика прикордонних ділянок магістральних газопроводів з Російською Федерацією здійснюється в рамках договору між ДК «Укртрансгаз», ВАТ «Газпром» і ВАТ НВО «Спецнафтогаз», який було підписано у вересні 2011 року.

Під час діагностування об`єктів газотранспортної системи використовуються сучасні методи, зокрема внутрішньотрубна магнітна дефектоскопія інтелектуальними поршнями. За наслідками внутрішньотрубної діагностики ліквідовуються аварійно-небезпечні дефекти на тілі труб експортних газопроводів за новітніми технологіями без припинення їх роботи.