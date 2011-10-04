Україна може забезпечити поставку газу до Австрії в разі її участі в будівництві LNG-терміналу

Україна може забезпечити поставку газу до Австрії в разі участі компаній цієї країни в будівництві LNG-терміналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з головою Національної ради Австрійської Республіки Барбарою ПРАММЕР.

«Ми запрошуємо австрійські компанії взяти участь у цьому проекті. До речі, якщо австрійські компанії візьмуть участь у цьому проекті, ми готові забезпечити подачу газу через нашу територію до Австрії», - заявив М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинно скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу об`ємом 10 млрд. куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. Орієнтовна вартість будівництва LNG-терміналу з інфраструктурою становить близько 1,5 млрд. дол.

Конкурс на будівництво терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-термінал) буде оголошено 1 січня 2012 року.

Компанія Socoin (Іспанія), яка на цей час перемогла на конкурсі, повинна розробити ТЕО будівництва об`єкта.