Донецька ОДА не причетна до перевірок «Макіїввугілля» - заступник губернатора

Донецька обласна держадміністрація жодним чином не причетна до частих перевірок контролюючими структурами держпідприємства «Макіїввугілля» (Донецька обл.).

Про це повідомив на прес-конференції перший заступник голови Донецької ОДА Сергій ДЕРГУНОВ, відповідаючи на запитання УНІАН, чому співробітники ДП «Макіїввугілля» давно скаржаться на часті і необґрунтовані перевірки підприємства контролюючими органами.

«Тема «Макіїввугілля» давно дуже звучить… Відносно перевірок, ви знаєте, там ніяких нових речей не виникло. Просто там є несплата податку з доходу фізичних осіб дотепер… Там є тема, в якій мають розбиратися спеціальні органи. Зокрема, там ще процес ведеться контрольно-ревізійним управлінням і судовий процес триває», - пояснив заступник губернатора. При цьому він додав: «Давайте дочекаємося рішення судової влади, а потім про щось говоритимемо… Повірте, я жодним чином не стимулюю перевірки, якщо особисто про мене говорити. Контрольно-ревізійна служба перебуває у моїй парафії, податкова адміністрація перебуває у моїй парафії. Я таких команд не давав».

На уточнююче запитання, чи пов`язані перевірки держпідприємства з можливою приватизацією якихось шахт, що входять до складу «Макіїввугілля», С.ДЕРГУНОВ відповів негативно.

«Ні. Шахти на приватизацію там не розглядаються. І взагалі список шахт на приватизацію визначає міністерство (Міністерство енергетики і вугільної промисловості України – УНІАН), безумовно, погоджуючи з обласною адміністрацією. Але міністерство з нами жодних кроків у цьому напрямі не робило», - підкреслив перший заступник голови ОДА.

Водночас, зокрема, на шахті «Холодна Балка», яка входить до складу ДП «Макіїввугілля», минулого літа наполегливо ходили чутки про приватизацію цього вугільного підприємства структурами, пов`язаними з бізнесменом Рінатом АХМЕТОВИМ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Донецької обласної прокуратури, на даний час слідчим відділом прокуратури Донецької області розслідується кримінальна справа за фактом незаконного списання вугілля структурними підрозділами ДП «Макіїввугілля». Під час слідства виникла необхідність в отриманні ряду оригіналів документів, що знаходяться на держпідприємстві. Сьогодні Донецька обласна прокуратура залучила спецпідрозділ «Беркут» для вилучення необхідних документів з адміністративної будівлі «Макіїввугілля».

Довідка УНІАН. До складу ДП «Макіїввугілля» входять шахта ім. В.М.Бажанова, шахта "Калиновська-Східна", шахта "Холодна Балка", шахта ім. В.І.Леніна, шахта "Чайкіно", шахта "Бутовська", шахта ім. C.М.Кірова, шахта "Ясиновська-Глибока" і шахта "Північна", а також шахтоуправління ім. Леніна і шахтоуправління «Ясиновське-Глибоке».

Шахти «Макіїввугілля» у 2010 році виконали на 105,5% річний виробничий план видобутку вугілля і підняли на-гора 3,3 млн. тонн вугілля.