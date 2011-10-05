Розпочата передача технологій Україні для будівництва заводу з фабрикації ядерного палива

Розпочата передача технологій Україні у рамках будівництва на території країни завод з фабрикації ядерного палива.

Про це УНІАН повідомили в російській паливній компанії «ТВЕЛ» за підсумками семінару-наради «Розвиток атомної енергетики – чинник стабільного розвитку міждержавної співпраці» в Севастополі.

«Передача технологій виробництва ядерного палива розпочата на етапі розробки ТЕО у вигляді передачі технологічних початкових даних. Крім того, розпочате вирішення процедурних питань за оцінкою технологій, попередні переговори з потенційним оцінювачами вже проведені», - сказано в повідомленні.

За попередніми оцінками, вартість заводу складе 300-350 млн. дол. Остаточна сума буде визначена після закінчення і затвердження ТЕО. Російська сторона готова забезпечити доступ майже 60% фінансування від загальної вартості заводу.

Віце-президент паливної компанії «ТВЕЛ» Василь КОНСТАНТІНОВ, коментуючи хід будівництва заводу з фабрикації ядерного палива на території України, повідомив, що сторони діють згідно з розробленим і узгодженим графіком.

«Російські та українські офіційні особи найвищого рівня працюють у тісному контакті, ми відчуваємо чітку політичну підтримку обох сторін. Саме виробництво буде запущене через три роки після затвердження ТЕО», - зазначив В.КОНСТАНТІНОВ.

Крім того, він додав, що безпосередньо процедура ТЕО завершена на даний момент на 90% і буде закінчена до кінця 2011 року.

«Залишилися тільки незначні технічні питання», - підкреслив В.КОНСТАНТІНОВ.

У свою чергу, генеральний директор ДК «Ядерне паливо» України Тетяна АМОСОВА також заявила, що, на її думку, «основні питання вже вирішені».

Довідка УНІАН. Згідно з конкурсною пропозицією "ТВЕЛ", в Україні, відповідно до узгоджених сторін термінами і базовими документами, буде введений в експлуатацію фабрикаційний завод з виготовлення ядерного палива потужністю 400 тонн урану за рік. Завод вводитиметься в експлуатацію трьома чергами. Перша черга припускає створення ділянок спорядження тепловидільних елементів і виробництва тепловидільних збірок, а також – створення ділянки для виготовлення ряду комплектуючих та інфраструктури заводу. Друга черга припускає створення ділянки для виготовлення цирконієвих комплектуючих і додаткової інфраструктури. Повний розвиток заводу планується здійснити в ході третьої черги, коли на заводі будуть створена ділянка для виготовлення паливних пігулок і порошків і додаткова інфраструктура. Планується, що на заводі буде зайнято близько 250 чоловік.

Паливна компанія Росатому «ТВЕЛ» входить у вертикально інтегровану структуру російської атомної галузі. ПК «ТВЕЛ» об`єднує виробничі і наукові активи у сфері фабрикації ядерного палива, роздільно-субліматного комплексу, а також виробництва газових центрифуг та обладнання до них. Паливна компанія «ТВЕЛ» створена з метою досягнення оптимальної структури управління підприємствами ядерно-паливного циклу, підвищення ефективності їх роботи і конкурентоспроможності на глобальному ринку.