У Херсонській області без електропостачання залишилися 6 населених пунктів
11:11, 05 жовтня 2011Енергетика
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У Херсонській області через пошкодження ЛЕП без електропостачання залишилися 6 населених пунктів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 4 жовтня орієнтовно о 16.00 через пошкодження мережі потужністю 35 кВт без електропостачання залишилися 6 населених пунктів у Білозерському районі.
Відновні роботи виконують аварійні бригади ВАТ «АК «Херсонобленерго». Орієнтовний термін відновлення електропостачання – сьогодні, 5 жовтня, до кінця доби.
Причини аварії не повідомляються.
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