Нафтогаз прибирає "слабку ланку"?

«Нафтогаз» має намір укласти прямі договори з облгазами і підприємствами теплокомуненерго про постачання газу в опалювальному сезоні 2011-2012 років, прибравши посередника в цьому процесі у вигляді своєї дочірньої компанії «Газ України». Таке рішення 30 вересня прийняло правління НАК. Чиновники компанії говорять про оптимізацію схеми поставок і нарікають на низький рівень збору платежів «Газом України». Все виглядає як бажання заощадити державні кошти, позбавившись від "слабкої ланки" в ланцюгу продавець-покупець. Можна навіть припустити, що в газовому секторі почалися довгоочікувані реформи. Однак експерти як і раніше не бачать в діях «Нафтогазу» нічого, що могло б зробити газовий ринок України прозорішим і цивілізованішим. Навіть більше, в останньому рішенні вони схильні вбачати бажання підстрахуватися на випадок, якщо реальна реструктуризація «Нафтогазу» все ж розпочнеться.

Фактичну ліквідацію «Газу України» пояснюють в «Нафтогазі» бажанням покращити платіжну дисципліну на ринку. У компанії відзначають, що заборгованість підприємств з газопостачання та газифікації перед ДК за газ, реалізований тільки для промислових споживачів у 2010 році, перевищує 500 млн. грн. У той же час, ніяких боргів у промпідприємств у поточному році перед «Нафтогазом» немає. Все начебто зрозуміло і логічно, але, на думку незалежного експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута, мотиви керівництва НАК аж ніяк не такі безкорисливі, як хотілося б.

«Рішення з ДК «Газ України» може свідчити про бажання керівництва «Нафтогазу» перебрати на себе якомога більше функцій, підвищити власну вагу на випадок прийняття рішення про реформування чи ліквідацію НАК. Йде робота на випередження», - вважає експерт.

О.Нарбут також відзначив, що, виходячи з логіки керівників НАК, найбільш ефективною робота компанії могла б бути за схемою, яка існувала до створення «Нафтогазу України». «Тоді був один «Укргазпром», який здійснював всі ті функції, які сьогодні виконують дочірні структури «Нафтогазу» - з транспортування, продажу та видобутку газу. Нафтою в «Укргазпромі» не займалися. Саме така логіка присутня в діях керівництва «Нафтогазу», яке намагається зберегти те, що не зберігається, і залишитися на тих ж фінансових потоках, на яких воно традиційно паразитує. Це судорожне підтягування функцій для виправдання зовсім не маленьких зарплат понад 600 співробітників «Нафтогазу». Нагадаю, що в «Укргазпромі» працювало біля 200 осіб», - зазначив О.Нарбут.

Що ж до підвищення збору платежів за реалізований газ, то експерт висловив сумнів щодо того, що це відбудеться. «Нічого не заважало керівництву «Нафтогазу» поміняти менеджмент в «Газі України», якщо там не справляються зі своїми завданнями. Але замість цього приймається рішення про передачу функцій. Логіка таких дій одна - збільшити вагу «Нафтогазу» і більше нічого», - ще раз підкреслив О.Нарбут.

На його думку, після скасування ліцензії ДК «Газ України» на постачання природного газу Кабміну доведеться відповісти на питання, хто буде відповідати за борги цієї компанії. «Незрозуміло, хто буде стягувати борги, що залишилися у споживачів перед «Газом України», навряд чи цим займатиметься «Нафтогаз». Швидше за все, буде запущений процес списання боргів, особливо для тих боржників, які наведуть для цього найбільш значний портфель аргументів», - прогнозує О.Нарбут.

Директор енергетичних програм Центру «Номос» Михайло Гончар також вважає передачу повноважень від ДК «Газ України» «Нафтогазу» внутрішньокорпоративною боротьбою за місце під сонцем на той випадок, якщо Кабмін ухвалить рішення про реорганізацію НАК.

«У той же час складається враження, що керівництво «Нафтогазу» аж ніяк не впевнене в реорганізації компанії. Розмови про реформування компанії ведуться не перший раз, але в кінцевому підсумку все залишається на колишньому рівні. Однак, якщо рішення про реорганізацію все ж таки буде прийнято, то запасна позиція для керівництва компанії готова, і нею стануть функції з реалізації природного газу. За моєю інформацією, був й інший варіант, який передбачав у разі ліквідації «Нафтогазу» перетікання його керівництва в ДК «Газ України». Але, як ми бачимо, від нього відмовилися. Враховуючи, що і «Нафтогаз» має контракти на реалізацію газу, вони вирішили просто потягнути ковдру на себе», - пояснює експерт.

На його думку, поглинаючи «Газ України», «Нафтогаз» не тільки не підвищить дисципліну розрахунків за газ, а навпаки, погіршить власні показники збору платежів.

«Газ України» традиційно мав справу з найбільш проблемними, з точки зору платоспроможності, клієнтами, тоді як у «Нафатогазу» були більш «заможні» покупці. Так що «Нафтогазу» буде непросто поліпшити збір платежів з клієнтів «Газу України». В результаті, проблеми «Газу України» автоматично перекочують у «Нафтогаз», і його ефективність теж впаде. Але при цьому «Нафтогаз» отримає повний контроль над фінансовими потоками від продажу газу на українському ринку. Якщо подивитися на загальну структуру доходів «Нафтогазу», то з них близько 70% припадає на реалізацію газу. До останнього часу близько 50% цих доходів припадали на «Газ України». Звичайно, з реалізацією пов`язані і збитки, зумовлені неринковою ціною газу для населення, але якщо говорити про чистий кеш, то основне його джерело для «Нафтогазу» саме торгівля газом», - зазначає М.Гончар.

Він переконаний, що Кабмін не повинен дозволяти керівництву «Нафтогазу» ліквідувати ДК «Газ України». «Це буде виглядати як самореформування НАК, яка спробує зберегти саму себе. Механічне вливання «Газу України» в «Нафтогаз» не має відбуватися без структурних змін у материнській компанії. Повинно бути реорганізовано і те, й інше, а не так, як хочуть нафтогазівські «реформатори» - або самі підемо в «Газ України», або їх до себе приєднаємо. Повинна бути створена нормальна газоторгова компанія, що відповідає європейським стандартам, і до цього має прямувати уряд», - підсумував експерт.

На закінчення варто звернути увагу на той факт, що відмову НАК від ідеї перевести свій центральний апарат у ДК «Газ України» можна вважати свідченням того, що в «Нафтогазі» все менше побоюються ліквідації компанії. І це не дивно, адже вище керівництво країни, яке ще місяць тому заявляло про ліквідацію «Нафтогазу» з метою перегляду газових контрактів, про це вже не згадує - варто було газового конфлікту з РФ трохи затихнути. Схоже, що зацікавлені в збереженні нинішнього «Нафтогазу» люди знайшли аргументи для того, аби залякати владу, в фарбах розписавши весь той хаос, який почнеться в газовому секторі країни у разі ліквідації НАК. Виходить, що законсервований у своїй неефективності для держави і дуже зручний для здійснення всіляких сірих і чорних схем газовий ринок України в змозі змінити тільки чергове загострення в українсько-російських газових переговорах.

Антон Лосєв (УНІАН)