Будівництво третьої гілки «Північного потоку» найближчим часом неактуальне – німецький експерт

Москва. Будівництво третьої нитки газопроводу «Північний потік» найближчим часом не буде актуальним.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні, 5 жовтня, під час відеомоста Москва-Берлін сказав голова правління Німецького енергетичного агентства Штефан КОЛЕР.

«Я думаю, що в найближчі роки третя нитка не буде актуальною. Це ж багато мільярдів інвестицій і багато банків вимагають дуже високий рівень надійності», - сказав Ш.КОЛЕР.

На його думку, зараз необхідно добудувати і почати використовувати перші дві гілки газопроводу.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня глава російського «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР повідомив, що «Газпром» готовий розглянути можливість будівництва додаткових гілок «Північного потоку».

Він також повідомив, що експлуатація першої гілки «Північного потоку» розпочнеться з 8 листопада.

Довідка УНІАН. «Північний потік» – газопровід, який сполучає Виборг у Росії і Грайфсвальд у Німеччині, прокладений по Балтійському морю і має сукупну плановану пропускну спроможність у 55 млрд. куб. м. Комерційні постачання першою гілкою газопроводу (27,5 млрд. куб. м), як очікується, розпочнуться в 4 кв. 2011 р. Здача в експлуатацію другої гілки, яка подвоїть пропускну спроможність "Північного потоку", планується наприкінці 2012 р. Будівництво газопроводу «Північний потік» веде Nord Stream AG – спільне підприємство, власниками якого є «Газпром», BASF SE («A+»/прогноз «стабільний») /Wintershall Holding GMBH, E.ON Ruhrgas AG (дочірня структура E.ON AG), Gasunie і GDF Suez SA.