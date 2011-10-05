Шебелинський ГПЗ відновив роботу після ремонту

Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти (Шебелинський ГПЗ, Харківська обл.) ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» відновило роботу після планового ремонту

Про це УНІАН повідомив представник ДК «Укргазвидобування».

«Все виконано. Вчора почали запускати завод, сьогодні вже працює на повну», - зазначив співрозмовник агентства.

При цьому він зазначив, що під час зупинки на підприємстві виконали ремонтні та профілактичні роботи вакуумних колон газофракційної установки ГФУ-1, а також провели огляд і ремонт технологічного обладнання, чистку колон та теплообмінної апаратури, провели заміну запірної арматури та трубопроводів.

Як повідомляв УНІАН, Шебелинський ГПЗ, за оперативними даними, в січні-серпні ц.р. збільшив переробку газового конденсату на 3%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 463,5 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Шебелинський ГПЗ, що входить до складу управління з переробки газу та газового конденсату найбільшої газодобувної компанії ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", виробляє бензини марок А-80, А-92, А-95 і А-98 за технологією та на обладнанні американської компанії UOP, яка в 1997 році виступила генпідрядником під час реконструкції ГПЗ.

Нафтопродукти, вироблені Шебелинським ГПЗ, реалізуються через мережу автозаправних станцій, що працюють під брендом "Нафтогаз".

Загальна потужність Шебелинського ГПЗ на сьогоднішній день складає 1,05 млн. тонн сировини на рік.

Шебелинський ГПЗ зупиняється на ремонт два рази на рік.