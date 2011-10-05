Україна готова забезпечити прокачування до 20 млн. тонн азербайджанської нафти

Україна готова забезпечити прокачування до 16-20 млн. тонн азербайджанської нафти по своїй території, зокрема транзитом – до 13-17 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій ЧЕХ.

За його словами, такі граничні обсяги зафіксовано в угоді про співпрацю у сфері транспортування нафти територією країни між урядами України та Азербайджану, яка буде запропонована для ратифікації Верховній Раді.

С.ЧЕХ уточнив, що угода передбачає зокрема транспортування до 3 млн. тонн азербайджанської нафти внутрішніми маршрутами на Дрогобицький НПЗ (НПК "Галичина", Львівська обл.) і Надвірнянський НПЗ ("Нафтохімік Прикарпаття", Івано-Франківська обл.), а також до 5 млн. тонн у західному напрямку (Угорщина, Словаччина, Чехія) і до 8-12 млн. тонн у напрямку Білорусі.

"Це готовність для бізнесу, щоб у рамках цієї угоди наші азербайджанські партнери могли вести переговори щодо комерційних поставок, а ми частину купуватимемо й поставлятимемо на свої заводи, а частину пускати транзитом", - сказав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, голова правління «Укртранснафти» Олександр ЛАЗОРКО в середині вересня озвучив плани компанії щодо транспортування азербайджанської нафти через нафтопровід Одеса-Броди й одну з гілок нафтопроводу "Дружба" на НПЗ у Кралупах (Чехія), а також через Одеса-Броди і "Дружбу" до Мозиря з подальшим її транзитом по білоруській гілці "Дружби" в напрямку Плоцька (Польща).

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, в 2010 році поставки нафти з Азербайджану в Україну зросли в 2,1 раза, порівняно з 2009 роком – до 1,614 млн. тонн. За підсумками січня-серпня 2011 року ці поставки скоротилися на 21,5% - до 704,7 тис. тонн. Наразі в Україні азербайджанська нафта переважно переробляється на потужностях Кременчуцького НПЗ ("Укртатнафта", Полтавська область).