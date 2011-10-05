Міненерговугілля затвердило проект будівництва ЛЕП 110 кВ «СЕС Сонячне - Арциз»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України затвердило робочий проект будівництва лінії електропередачі 110 кВ "Сонячна електростанція "Сонячне" - Арциз" із пристанційним вузлом загальною кошторисною вартістю 69,687 млн. грн.

Про це йдеться в наказі Міненерговугілля №550 від 30 вересня, оприлюдненому на офіційному сайті міністерства.

Довжина лінії становитиме 1,721 км. Виконавцем проекту є НЕК «Укренерго».

Вартість будівельно-монтажних робіт становитиме 11,71 млн. грн, пуско-налагоджувальних робіт - 4,246 млн. грн, обладнання - 38,026 млн. грн., інші витрати - 15,705 млн. грн.

Як уточнив УНІАН заступник директора Південної енергетичної системи НЕК «Укренерго» Петро МОІСЕЄВ, реалізація проекту будівництва лінії з пристанційним вузлом виконуватиметься в рамках державної цільової програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв із відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки.

За його словами, лінія з підстанцією потужністю 40 МВА буде споруджена під проект будівництва сонячної електростанції прогнозною встановленою потужністю 40 МВт.

П.МОІСЕЄВ сказав, що будівництво СЕС планує здійснювати австрійська компанія Activ Solar.

Водночас у прес-службі Activ Solar не коментують цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, у квітні ц.р. Кабінет міністрів України вирішив виділити НЕК «Укренерго» 317,9 млн. грн. на будівництво мереж для підключення об`єктів альтернативної енергетики в рамках цільової програми енергоефективності до 2015 року.

Довідка УНІАН. Activ Solar – міжнародна група компаній зі штаб-квартирою у Відні (Австрія), спеціалізується на розробці й виробництві сонячних технологій. Основними напрямками діяльності компанії є виробництво кремнієвих продуктів і розвиток великомасштабних фотоелектричних сонячних парків.

ПАТ «Завод напівпровідників» (м. Запоріжжя) є дочірнім підприємством Activ Solar, історія виробництва полікремнію на якому почалася ще з 1964 року.

Activ Solar займається плануванням, фінансуванням і реалізацією великомасштабних проектів сонячної енергетики, об`єднуючи фахівців світового класу, стратегічних партнерів і провідні технології.

Компанія як девелопер реалізує низку проектів із будівництва СЕС у Криму. Зокрема. СЕС у «Охотніково» потужністю 80 МВт і СЕС у «Перово» потужністю 20 МВт.

Раніше Activ Solar ввела в експлуатацію власну сонячну електростанцію потужністю 7,5 МВт у селі Роднікове (Сімферопольський район, Крим).