На Краматорській ТЕЦ через аварію устаткування стався викид сажі

На Краматорській теплоелектроцентралі (ТЕЦ) внаслідок аварії обладнання стався викид сажі.

Як повідомив УНІАН заступник начальника управління регулювання земельних відносин та охорони довкіллґ міськради Краматорська Дмитро ЯКУШЕВ, викид сажі стався на ТЕЦ вчора, в період з 2 до 3 години ночі.

За його словами, у зв`язку з інцидентом на територію ТЕЦ виїжджали представники управління міськради і міської санстанції. «Представники ТЕЦ нам пояснили, що вночі 4 жовтня у них сталася аварійна ситуація, внаслідок якої на деякий час відключилося очисне обладнання», - сказав Д.ЯКУШЕВ.

Він зазначив, що сажа випала в безпосередній близькості від підприємства, за 300 метрів від епіцентру викиду – здебільшого, на території, прилеглій до інженерного корпусу Новокраматорського машинобудівного заводу, що стоїть поряд.

Д.ЯКУШЕВ запевнив, що внаслідок викиду безпосередньої загрози здоров`ю населенню немає, а територія навколо ТЕЦ зараз упорядковується працівниками ЖКГ і прилеглих підприємств.

«Ми склали акт. За допущені порушення оштрафований начальник виробничо-технічного відділу ТЕЦ. Усі матеріали ми передали до екологічної інспекції для подальших розглядів», - додав Д.ЯКУШЕВ.

Як повідомила 5 жовтня газета «Сегодня», в Краматорську Донецької області за ніч машини припали невідомим чорним пилом. Власники авто з жахом дивляться на машини, але ще більший шок викликає думка, що весь цей пил осідає так само і в людських легенях, зазначає газета.

«Йдучи в нічну зміну, залишив свої білі «Жигулі» на стоянці, і навіть не міг подумати, що прийшовши вранці, виявлю їх «чорними», - сказав місцевий житель. На автомобілі товстим шаром лежав пил, з вигляду схожий на стружку. «От як наша ТЕЦ працює!», - додав приголомшений побаченим водій.

Крім того, «Сегодня» також повідомляє, що недавно стало відомо, що задихаються від вугільного пилу і жителі двох вулиць у Макіївці. «Поряд з будинками працює збагачувальна фабрика. У мікрорайоні трава і дерева - темні від викидів. На підвіконнях і лавках пил витирають кілька разів на день. Фрукти і овочі, що ростуть у дворах, неможливо відмити. Вийти в білому з будинку вивісити білизну на вулицю теж не можна - все миттєво засипає чорними краплинами», - пише газета.