Туреччина шантажує Росію, не даючи згоди на будівництво "Південного потоку" – російський експерт
Москва. Туреччина шантажує Росію, відмовляючись дати дозвіл на будівництво "Південного потоку" в своїй винятковій економічній зоні в Чорному морі.
Таку думку висловив у коментарі УНІАН генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки Костянтин СИМОНОВ.
«У нас у Росії поспішили назвати Туреччину мало не енергетичним братом, такі заяви були в 2009 році. Але зараз стало очевидним, що це проблемна країна – Анкара мала дати згоду на будівництво «Південного потоку» в своїх водах ще минулого року. Зараз іде шантаж», - сказав К.СИМОНОВ.
За його словами, відмова Туреччини подовжити один з контрактів з «Газпромом» - це тільки один з кроків.
Російський експерт вважає, що насправді керівництво вибиває інвестиції в будівництво нафтопроводу "Самсун-Джейхан", який абсолютно не потрібен Росії і ціна якого становить близько 2 млрд. євро.
К.СИМОНОВ підкреслив, що стоїть завдання обійти протоки Босфор і Дарданелли, оскільки завжди виникало питання з їх прохідністю.
«Який сенс будувати трубу територією Туреччини, щоб обійти Туреччину? Це приблизно так, як пропонує Президент України – побудувати «Південний потік» на території України», - сказав він.
Експерт підкреслив, що без дозволу Туреччини реалізація проекту малоймовірна, хіба що через акваторію України, що абсолютно нелогічно.
Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Туреччина вирішила не продовжувати угоду з Росією про постачання газу "західним маршрутом".
У травні 2010 року віце-прем`єр-міністр Росії Ігор СЄЧИН заявив, що в листопаді 2010 року Туреччина видасть дозвіл на будівництво газопроводу «Південний потік» у своїй економічній зоні, проте цього досі не сталося.
Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка повинна з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.