Туреччина шантажує Росію, не даючи згоди на будівництво "Південного потоку" – російський експерт

Москва. Туреччина шантажує Росію, відмовляючись дати дозвіл на будівництво "Південного потоку" в своїй винятковій економічній зоні в Чорному морі.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки Костянтин СИМОНОВ.

«У нас у Росії поспішили назвати Туреччину мало не енергетичним братом, такі заяви були в 2009 році. Але зараз стало очевидним, що це проблемна країна – Анкара мала дати згоду на будівництво «Південного потоку» в своїх водах ще минулого року. Зараз іде шантаж», - сказав К.СИМОНОВ.

За його словами, відмова Туреччини подовжити один з контрактів з «Газпромом» - це тільки один з кроків.

Російський експерт вважає, що насправді керівництво вибиває інвестиції в будівництво нафтопроводу "Самсун-Джейхан", який абсолютно не потрібен Росії і ціна якого становить близько 2 млрд. євро.

К.СИМОНОВ підкреслив, що стоїть завдання обійти протоки Босфор і Дарданелли, оскільки завжди виникало питання з їх прохідністю.

«Який сенс будувати трубу територією Туреччини, щоб обійти Туреччину? Це приблизно так, як пропонує Президент України – побудувати «Південний потік» на території України», - сказав він.

Експерт підкреслив, що без дозволу Туреччини реалізація проекту малоймовірна, хіба що через акваторію України, що абсолютно нелогічно.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Туреччина вирішила не продовжувати угоду з Росією про постачання газу "західним маршрутом".

У травні 2010 року віце-прем`єр-міністр Росії Ігор СЄЧИН заявив, що в листопаді 2010 року Туреччина видасть дозвіл на будівництво газопроводу «Південний потік» у своїй економічній зоні, проте цього досі не сталося.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка повинна з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.