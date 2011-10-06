Нафта дешевшає після значного зростання у середу

На світових торгах у четвер, 6 жовтня, ціни на нафту дещо знижуються після зростання на 2,9-5,3% у попередню торгову сесію.

Вартість листопадових ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже опустилася на 0,2 долари, або на 0,2% - до 79,52 долара за баррель.

Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,33 долара, або на 0,32% - до 102,4 долара за баррель.

Водночас, незважаючи на корекцію, сильні статдані зі США продовжують надавати підтримку цінам на нафту. Напередодні стало відомо, що комерційні запаси нафти у США за тиждень, що завершився 30 вересня, знизилися на 4,68 мільйона баррелів, або на 1,4%, - до 336,28 мільйонів баррелів, передає Bloomberg.