Інвестори з Канади готові вкласти 270 млн. дол. у відродження закритих шахт Луганщини

Інвестори з Канади готові вкласти 270 млн. доларів у відновлення видобутку вугілля на закритих багато років тому шахтах у Луганській області.

Про це УНІАН повідомила прес-служба облдержадміністрації з посиланням на заяву президента Канадсько-української торгової палати Зенона ПОТОЧНОГО на ІІ Міжнародному інвестиційному форумі.

За словами З.ПОТОЧНОГО, канадський бізнес має великий інтерес до Східної України, особливо до Луганської області, і готовий інвестувати місцевий бізнес.

"В цілому канадський бізнес досить консервативний і обережний, але поступово в Україні інвестиційне середовище змінюється на краще і з кожним роком канадці вкладають у її економіку все більше і більше коштів", - заявив З. ПОТОЧНИЙ.

Президент Канадсько-української торгової палати також зазначив, що укладення договору про співпрацю з луганською обласною владою - це перший крок і демонстрація доброї волі до взаємовигідної і плідної співпраці.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня в Луганську відкрився II Міжнародний інвестиційний форум, робота якого продовжиться до 7 жовтня. У форумі беруть участь представники бізнес-кіл з 17 зарубіжних країн і 110 компаній.

Україну на форумі представляють 230 учасників. Луганська область планує презентувати 38 бізнес-проектів у сфері енергозбережних технологій, сільського господарства, машинобудування.