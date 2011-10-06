АМКУ рекомендував 4 нафтотрейдерам утриматися від підвищення цін на бензин

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендував ПІІ "Лукойл-Україна", ПП "ОККО нафтопродукт", ТОВ "Золотий екватор" (WOG) і ТОВ "Альянс Холдинг" (Shell) встановити роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і зріджений газ на такому рівні, який би був за умови значної конкуренції на ринку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

У повідомленні сказано, що, як встановив комітет, впродовж вересня поточного року на АЗС, які працюють, зокрема, під брендами "ЛУКОЙЛ", ОККО і WOG сталося підвищення цін на бензин марки А-95. Ціни виросли на 10-19 коп./л і складали 10,49-10,60 грн./л.

Водночас на світовому ринку ціни на сиру нафту, показники Platts і курс євро мали тенденцію до зниження, а курс долара по відношенню до гривні залишався стабільним.

АМКУ зазначає, що за вказаних умов ціни на бензин в останню декаду вересня не повинні були перевищувати 10,14-10,25 грн./л.

На 4 жовтня ці оператори дещо знизили ціни на бензин і зріджений газ, але не до належного рівня, причому вартість дизельного палива залишилася без змін. Більше того, ціни на усі види палива цих підприємств на 10-20 коп./л вищі, ніж у операторів з незначною часткою на ринку.

Про результати розгляду рекомендацій ці нафтотрейдери повинні повідомити комітет в десятиденний термін.

Також у повідомленні сказано, що на сьогодні в системі органів комітету на розгляді є близько 30 справ про порушення конкурентного законодавства на регіональних ринках зрідженого газу.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня АМКУ і Асоціація "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" підписали меморандум про спільні дії зі створення сприятливого середовища для розвитку добросовісної конкуренції.