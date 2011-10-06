«Нафтогаз» повністю розрахувався з «Газпромом» за вересневий газ

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" повністю розрахувалася з ВАТ "Газпром" за імпортований у вересні 2011 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зі зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України".

Згідно з повідомленням, "Нафтогаз" перерахував "Газпрому" близько 867 млн. дол. США за імпортований у вересні природний газ.

Ціна природного газу для "Нафтогазу України" у третьому кварталі 2011 року складає близько 354 дол. за тис. куб. м.

Компанія також нагадує, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яку було укладено між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за тис. куб. м.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" щомісячно своєчасно і вповні виконує свої зобов'язання перед ВАТ "Газпром" щодо оплати імпортованого природного газу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р. НАК "Нафтогаз України" зобов'язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, що йде за постачаннями. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.