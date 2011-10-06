«Турбоатом» відвантажив обладнання для Кременчуцької ГЕС

ВАТ "Турбоатом" відвантажило направляючий підшипник і ущільнення для турбіни Кременчуцької ГЕС (станційний № 3).

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, відвантаження устаткування здійснене 30 вересня.

На Кременчуцькій ГЕС "Турбоатом" здійснює модернізацію наявного енергоустаткування. У результаті проведених робіт потужність гідроагрегату зросте з 58 МВт до 62 МВт, ККД підвищиться на 4%, термін служби гідротурбіни складе 30-40 років, міжремонтний період - 5-7 років.

Нагадаємо, що в липні "Турбоатом" уклав контракт на постачання устаткування для модернізації трьох агрегатів Кременчуцької ГЕС (станційні № 7, 8, 9). Замовник проекту модернізації - ВАТ "Укргідроенерго".

Довідка УНІАН. ВАТ "Турбоатом" (раніше Харківський турбінний завод) - одне з найбільших у світі турбобудівних підприємств, яке здійснює повний цикл виробництва: проектування, виготовлення, постачання, налаштування фірмового обслуговування турбінного устаткування для усіх типів електростанцій. За свою історію харківські турбобудівники виготовили понад 300 парових турбін для ТЕС, ГРЕС, 110 турбін для АЕС, понад 400 гідравлічних турбін і 450 гідрозасувів. Продукція "Турбоатома" працює в 45 країнах світу.

75,224% акцій "Турбоатому" належить державі.

Кременчуцька ГЕС - третій ступінь каскаду гідроелектростанцій на території України (м.Світловодськ, Кіровоградська обл.) побудована на річці Дніпро і входить до складу "Укргідроенерго". Перший гідроагрегат Кременчуцької ГЕС був введений в експлуатацію у 1959 році, останній (12-й гідроагрегат) був зданий в експлуатацію у 1960 році.

Сумарна встановлена потужність станції - 625 МВт (12х57, 2 МВт). Середньорічне вироблення - 1506 млн. кВт/год при максимальному натиску 17 м (номінальний - 14,2 м). Турбіни повортно-лопасного типу виробництва ВАТ "Турбоатом" (Харків). Генератори зонтичного типу напругою 13,8 кВ виробництва НВО "Електротяжмаш" (Харків). Видача потужності здійснюється по 3-х лініях 330 кВ і 7 лініях 154 кВ.