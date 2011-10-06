60% українців вважають, що Україна платить Росії за газ ціну, вищу від ринкової, – опитування

Переважна більшість опитаних українців (60%) вважають, що Україна платить за газ Росії ціну, яка вища від ринкової, і яка є завищеною.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", які представив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор Групи Олексій АНТИПОВИЧ.

За його словами, згідно з результатами дослідження, лише 13% українців вважають, що ціна на газ є ринковою і 1% - нижча ринкової. 26% не змогли визначитися з цього питання, при цьому більшість з них - жителі Донбасу і Сходу.

Понад половина опитаних в усіх регіонах (найбільше на півночі) вважають ціну на газ для України завищеною. Навіть на півдні 48% дотримуються цієї думки, хоча чверть опитаних (удвічі більше, ніж в інших регіонах) все-таки переконані, що ціна на газ для України є ринковою і 3% - нижча ринкової.

Відповідно, переважна більшість (70%) вважає, що Україна повинна домагатися зниження ціни на газ. При цьому більшість (53%) переконана, що треба домагатися ціни на газ без яких-небудь поступок з боку України.

Тільки 9% вважають, що треба домагатися зниження ціни на газ в обмін на продаж Росії української газотранспортної системи, 5% - в обмін на злиття українського "Нафтогазу" і російського "Газпрому", 3% - в обмін на вступ України в Митний союз з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

У той же час 7% опитаних вважають, що не треба нічого вимагати - Україна повинна виконувати десятирічний контракт, підписаний з Росією у 2009 році. Зокрема, так вважає кожен п'ятий житель півдня, кожен десятий прибічник Партії регіонів і КПУ. Ще 23% - не визначилися з цього питання.

При цьому О.АНТИПОВИЧ додав, що, незважаючи на таку упевненість громадян щодо необхідності зниження ціни на газ і виправданості таких дій, позиції нашої держави в переговорах з Росією вони означають як занадто слабкі.

60% опитаних вважають, що позиції Росії в переговорах з газових питань виглядають тепер сильніше, 17% - що позиції цілком рівні, і тільки 6% думають, що позиції України є сильніші. 18% - не визначилися з цього питання. Цікаво, що найсильнішими позиції Росії бачать на півночі - саме там, де найбільше нарікають на завищені ціни на газ для України.

Відповідно, лише 26% опитаних українців вірять у те, що Україна зможе найближчим часом переконати Росію знизити ціну на газ, 53% - не вірять, 21% - не визначилися.

Важливо, що, якщо в результаті переговорів ціна на російський газ буде знижена, до 48% українців можуть поліпшити своє ставлення до керівництва Росії, а 51% - до керівництва України. При цьому це декларують практично в усіх регіонах однаково.

Водночас якщо у результаті переговорів ціна на російський газ зросте, до 44% українців можуть погіршити своє ставлення до керівництва Росії і 48% - до керівництва України. При цьому у жителів сходу і Донбасу відношення до керівництва України може погіршати значно більше, ніж до керівництва Росії.

Дослідження проводилося 17-27 вересня 2011 року. Аудиторія дослідження - населення України у віці від 18 років. Вибіркова сукупність - 2 тис. респондентів. Метод дослідження - особисте формалізоване інтерв'ю з опитувальником (fасе tо fасе).