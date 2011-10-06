Сумське НВО ім. Фрунзе закінчує відвантаження чотирьох ГПА для «Газпрому»

ПАТ "Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе" відвантажує останню партію устаткування у рамках забезпечення компресорної станції (КС) "Новонюксеницька", яку нині будує ВАТ "Газпром".

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ, згідно з контрактом з російською нафтогазовою компанією, сумські машинобудівники виготовили чотири газоперекачувальні агрегати (ГПА) потужністю 25 МВт кожен. В усіх агрегатах застосовані високоефективні компресори з магнітними підвісами і торцевими газодинамічними ущільненнями. ГПА виконані в індивідуальному укритті, що значно спрощує їх експлуатацію і обслуговування.

Це устаткування буде встановлено на КС "Новонюксеницька", яка споруджується у рамках будівництва першої черги системи магістральних газопроводів "Ухта-торжок", призначених для транспортування природного газу з півострова Ямал.

Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе виконує цілий комплекс робіт на новій ділянці газопроводу "Ухта-торжок". Зокрема, вже відвантажені ГПА з комплектом технологічного устаткування для КС "Сосногірська" сьогодні в цехах підприємства виготовляється продукція для станцій "Новоурдомська" і "Новомикуньська", які будуть побудовані на тій же ділянці магістрального трубопроводу.

Довідка УНІАН. ПАТ "Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе" входить до Групи компаній "Енергетичний стандарт" і є одним з найбільших в Європі виробників газоперекачувальних агрегатів і комплектних компресорних станцій різного призначення; широкої номенклатури насосів, компресорів, центрифуг, устаткування для хімічної, газової і нафтопереробної промисловості.