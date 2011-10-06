«Газпром» може втратити європейський ринок - німецький експерт

Відомий німецький політолог Олександр РАР не виключає, що "Газпром" може втратити європейський ринок.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку він висловив, коментуючи масові перевірки офісів "Газпрому" в країнах Європи.

"Європейський Союз хоче ввести нові правила гри на своїй території. Нові правила, які зобов'язуватимуть виробників енергетичного товару, - або енергії - розділяти, децентралізовувати свій бізнес", - заявив О.РАР.

За словами експерта, ЄС не хоче на своїй території, на своєму ринку терпіти старі енергетичні монополії, які займаються і виробництвом, і транспортом, і самим продажем нафти, газу, електрики на європейському ринку.

"ЄС з 2002 року веде таку політику, намагається її впровадити, але за останній рік це і виходило, і не виходило. Не виходило тому, що важко боротися з дуже потужними монополіями. І, у той же час, така компанія, як "Газпром", має іншу стратегію на європейському ринку, причому вклала у неї великі гроші: прокладення нових труб, створення дочірніх компаній, створення партнерських стосунків з великими монополіями Заходу з продажу свого газу в Європу. І зараз "Газпром" дійсно є в дуже складному становищі, тому що йому, у принципі, за новими правилами гри, забороняють вести той бізнес в Європі, на який він націлений був останні 20 років. Це, звичайно, дуже сильний удар по "Газпрому", - вважає О.РАР.

Нині, за словами німецького політолога, "Газпром" намагається обійти правила Євросоюзу, укладає якісь свої угоди, шукає лазівки, виключення з правил для себе.

"Проте Європейська комісія вважає, що вже надто багато було зроблено виключень для "Газпрому", у тому числі - дозвіл прокладення Nord Stream, який теж виключення з правил. І щодо South Stream ЄС вже не хоче йти на такі поступки для "Газпрому", "Газпром" повинен повністю підкорятися новим правилам гри - так званому пакету нової політики лібералізації, яку проводить ЄС. Тому, оскільки є підозра, що "Газпром" намагається все одно десь обходити, знаходити нові лазівки для себе і не наслідувати політику, яку в ЄС зараз розробляє Європейська комісія, зараз ми є в дуже серйозному конфлікті. Між споживачами - організаціями споживчого ринку - з одного боку, з іншого боку - найбільшим виробником - "Газпромом", який теж не хоче відмовлятися від бізнесу в Європі", - сказав О.РАР.

Експерт зазначив, що на цей момент йому складно прогнозувати, чим закінчиться ця ситуація. "Чим це закінчиться, я можу заледь собі уявити. Тому, що для "Газпрому" втрата європейського ринку - вона реальна, і йому складно з таким станом звикнутися. Тим більше, що "Газпром" стільки вклав у європейський ринок, і в Європі є дуже багато компаній, які хочуть працювати. І тому питання виникає - де буде Європа отримувати свій газ, якщо не з Росії і не з тих країн-споживачів, які цей самий газ продаватимуть в Європу"?, - зазначив О.РАР.

Водночас, додав експерт, "є надія, що ЄС знайде свої джерела альтернативної енергії. Якщо не зараз, то через 20 років".

"Дуже багато знаків питань, дуже багато неясностей. Ситуація ускладнюється тим, що і та, і інша сторона зараз на нервовому грунті, - природно тому що питання постає дуже серйозно - когось кудись не пускає, примушує від'їжджати, перевірки проводяться не лише в "Газпромі", а і в дочірніх фірмах. Усе це може призвести до серйозних конфліктів, які так швидко не забудуться. Звичайно, це відгукнеться дестабілізацією на енергетичних ринках Європи», - вважає німецький експерт.