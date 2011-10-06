«Укргазвидобування» збільшила видобуток газу до 11,1 млрд. куб. м

Найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування", яка є дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України", у січні-вересні 2011 року збільшила видобуток газу на 0,3% порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 11,124 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК "Укргазвидобування".

У повідомленні сказано, що у січні-вересні видобуток нафти збільшився на 9 тис. тонн (8%), до 124 тис. тонн. Видобуток газового конденсату склала 402 тис. тонн, що відповідає показникам минулого року.

Також компанія зазначає, що ріст об'ємів видобутку став можливим завдяки введенню в експлуатацію 46 нових свердловин, з них 34 газових і 12 нафтових. Також у серпні-вересні компанія відкрила Борове і Кузьмичівське газові родовища у Харківській області.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році "Укргазвидобування" скоротила видобуток газу на 2,3% порівняно з 2009 роком, до 14 млрд. 829,0 млн. куб. м, а також скоротила видобуток нафти і газового конденсату на 7,4% - до 686,4 тис. тон.

Довідка УНІАН. ДК "Укргазвидобування" - це найбільша газодобувна компанія України. До складу ДК "Укргазвидобування" входять 4 газопромислові управління: ГПУ "Шебелинкагазвидобування", ДПУ "Полтавагазвидобування", ДПУ "Харківгазвидобування" і ДПУ "Львівгазвидобування".