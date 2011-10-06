Парламент удосконалив систему тарифоутворення на електроенергію з біогазу

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до статті 171 Закону України "Про електроенергетику" щодо удосконалення системи тарифоутворення на електроенергію, яка виробляється з біогазу.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 349 народних депутатів із 401 зареєстрованого у сесійній залі.

Законом встановлюється, що величина "зеленого" тарифу для суб`єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси (не викопної біологічно відновлюваної речовини органічного походження, що зазнає біологічного розкладу) у вигляді продуктів, залишків та відходів сільського господарства (рослинництва і тваринництва), харчової промисловості, лісового господарства і технологічно пов`язаних з ним галузей промисловості, що можуть бути використані як паливо, з метою перетворення енергії, що міститься у них, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси.

Чинний закон доповнено положеннями, за якими, зокрема, у разі виробництва електроенергії суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії з частковим використанням традиційних джерел енергії, "зелений" тариф встановлюється на обсяг електроенергії, вироблений з використанням лише альтернативних джерел енергії. При цьому частка використання альтернативних джерел має становити не менш як 50% усіх задіяних на об’єкті джерел енергії.