«Укртрансгаз» накопичив у ПСГ 20,4 млрд. куб. м газу

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» станом на сьогодні накопичила в підземних сховищах газу (ПСГ) 20,4 млрд. куб. м природного газу.

Про це повідомив головний інженер ДК «Укртрансгаз» Ігор ЛОХМАН під час виробничої наради головних інженерів філіалів компанії в Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу філіалу УМГ «Прикарпаттрансгаз», повідомили УНІАН у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

«У підземних сховищах газу вже є 20,4 млрд. куб. м. природного газу, що дозволить пройти осінньо-зимовий опалювальний період. Процес закачування газу триває», – сказав він.

І.ЛОХМАН відзначив, що впродовж 9 місяців 2011 року газотранспортна система в цілому працювала надійно і виконувала покладені на неї функції безперебійного транспортування газу як для споживачів України, так і для споживачів Європи.

Головний інженер ДК «Укртрансгаз» зробив акцент на тому, що у зв`язку із вжиттям заходів щодо підготовки об`єктів компанії до роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 року газотранспортна система готова до стабільної роботи в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, що Богородчанське виробниче управління підземного зберігання газу (ВУПЗГ) забезпечує надійність транзиту газу на експорт магістральними газопроводами: «Союз», «Уренгой-Помари-Ужгород», «Прогрес», а також експлуатує Богородчанське підземне сховище газу, яке характеризується стабільною експлуатацією, обсяг активного газу в підземному сховищі газу щорічно досягає проектного рівня 2,3 млрд. куб. м.

Розташування Богородчанського ПСГ останнім на шляху газу в ужгородському напрямі й безпосередня його близькість до державного кордону вивели його в ряд унікальних підземних сховищ газу Європи.

У 2009 році була виконано реконструкцію і введено в експлуатацію установку для осушення газу. Це дозволяє виконувати зобов`язання з дотримання належних фізико-хімічних параметрів природного газу, регламентованих у технічній угоді про умови приймання-передачі природного газу.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» має одну з щонайпотужніших в Європі мереж підземних сховищ газу, що є важливою невід`ємною технологічною складовою газотранспортної системи України.

На сьогодні компанія експлуатує 12 ПСГ. Загальна активна місткість підземних газових сховищ становить 31 млрд. куб. м.