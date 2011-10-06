ВР упорядкувала функції органів державного нагляду в електроенергетиці

Верховна Рада ухвалила з пропозиціями Президента України Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо упорядкування функцій органів державного нагляду в електроенергетиці.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 255 народних депутатів з 396 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або накладення штрафу на працівників від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, накладення штрафу на посадових осіб від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органів щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або накладення штрафу на працівників від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, накладення штрафу на посадових осіб від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці здійснюється центральним органом виконавчої влади з державного енергетичного нагляду.

Центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду здійснює державний нагляд (контроль) за електричними, тепловими, тепловикористальними установками і мережами суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії щодо дотримання вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання споживачів енергії та суб’єктів електроенергетики, випробування та ремонту енергоустановок і мереж, режимів постачання та споживання електричної і теплової енергії, виконання робіт з проектування енергоустановок і мереж та підтвердження їх готовності до роботи, що є допоміжними заходами для забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України.