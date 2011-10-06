Українські компанії не одержать допуск до експортних газопроводів – Путін

Москва. Українські компанії не одержать допуск до експортних газопроводів у разі виходу на ринок видобутку РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на пленарній сесії третього інвестиційного форуму «ВТБ Капіталу» «Росія кличе!».

«Доступ до ГТС зможуть одержати, вони не зможуть дістати доступ до експортних маршрутів, тому що експортом у нас займається лише «Газпром». Вони можуть дістати доступ і до активів видобутку, і ГТС усередині країни», - сказав В.ПУТІН.

Він не виключив, що в майбутньому експорт газу буде лібералізовано, але поки що це робиться, щоб не обрушити ринок.

«До цього нас підштовхують наші європейські друзі й колеги, влаштовуючи нескінченні обшуки в компаніях «Газпрому» в Європейських країнах», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня 2011 року прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що після завершення реформування НАК «Нафтогаз України» і виведення з неї компаній, які займаються транзитом і видобутком газу, «Нафтогаз» буде ліквідовано. Також М.АЗАРОВ сказав, що ліквідація компанії приведе до перегляду діючих газових контрактів з «Газпромом».

Голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР у коментарі на заяву М.АЗАРОВА погодився з перспективами реструктуризації "Нафтогаза України" і перегляду контрактів - але лише за сценарії злиття з "Газпромом".

27 вересня ц.р. за ініціативою Європейської комісії в офісах дочірніх і залежних компаній ВАТ «Газпром» у Центральній і Східній Європі, а також в офісах деяких європейських покупців ВАТ «Газпром» пройшли несподівані інспекції, спрямовані на перевірку дотримання конкурентного законодавства ЄС.