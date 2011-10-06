Поставки природного газу територією України за 9 місяців склали 102,4 млрд. куб. м

Поставки природного газу територією України за 9 місяців 2011 року склали 102,4 млрд. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний інженер ДК «Укртрансгаз» Ігор ЛОХМАН сьогодні на нараді «Підготовка об’єктів газотранспортної системи ДК «Укртрансгаз» до роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 рр.» у Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу Івано-Франківської області.

За його словами, цього року збільшився транзит газу до країн Європейського Союзу. «Надходження газу територією України за 9 місяців 20011 року склало 102,4 млрд. куб. м, з них імпортований газ для України - близько 35,6 млрд. куб. м, - наголосив І.ЛОХМАН. – Загальний транзит природного газу територією України склав 78,2 млрд. куб. м, що на 7,7 млрд. куб. м більше, ніж за цей період 2010 року. З них у країни Західної Європи - 76 млрд. куб. м і Молдови – 2,2 млрд. куб. м».

І.ЛОХМАН також повідомив, що у 2011 році «спостерігається збільшення споживання газу в Україні». За його словами, це відбувається за рахунок, в першу чергу, підприємств металургії, хімпромисловості. «Тобто йде ріст споживання природного газу промисловою групою споживачів, і це не може нас не радувати», - підсумував він.

Довідка УНІАН. Богородчанське виробниче управління підземного зберігання газу забезпечує надійність транзиту газу на експорт магістральними газопроводами: "Союз", "Уренгой-Помари-Ужгород", "Прогрес", а також експлуатує Богородчанське підземне сховище газу, яке характеризується стабільною експлуатацією, об`єм активного газу в підземного сховища газу щорічно досягає проектного рівня 2,3 млрд. м. куб.

ДК «Укртрансгаз» має одну з щонайпотужніших в Європі мереж підземних сховищ газу, що є важливою невід`ємною технологічною складовою газотранспортної системи України.

На сьогодні компанія експлуатує 12 ПСГ. Загальна активна місткість підземних газових сховищ становить 31 млрд. куб. м.