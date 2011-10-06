"Квазар" знижує ціни на сонячні батареї на 20%

Вишневе (Київська обл.). ПАТ "Квазар" (Київ) знижує великогуртові ціни на сонячні батареї в середньому на 20% у результаті введення податкових пільг для виробників обладнання, яке використовується в альтернативній енергетиці, повідомив директор департаменту Solar A.A. Олександр ЮДЕНКО.

"З понеділка ми знижуємо ціни на батареї приблизно на 20%, це щодо великого гурту", - сказав він журналістам у Вишневому (Київська обл.) у четвер під час прес-туру, організованого Державним агентством України з енергоефективності та енергозбереження.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами директора департаменту, знизити ціну продукції вдалося завдяки вдосконаленню технології, здешевлення сировини, а також введенню податкових пільг.

"Ми врахували, що тепер не будемо платити податок на 80% прибутку від продажу продукції", - зазначив О.ЮДЕНКО. Він зазначив, що раніше 1 кВт встановленої потужності автономної системи (включаючи сонячні батареї, інвертори, контролери та акумулятори) обходився покупцям в EUR4 тис. "50-60% від цієї суми - вартість сонячних батарей, які стануть доступнішими", - уточнив він.

У свою чергу, 1 кВт геліосистеми для видачі електроенергії в загальну мережу (без акумуляції) раніше обходився покупцям в EUR2 тис.

Представник підприємства підкреслив, що цього року продажі геліосистем на внутрішній ринок істотно зросли. "Річна потужність "Квазара" - близько 20 МВт. У 2010 році на українському ринку ми реалізували менше 1% своєї продукції (менше 200 кВт - ІФ)... За дев`ять місяців поточного року ми вже продали близько 240 кВт, щомісяця заробляємо на українському ринку близько 1 млн. грн.", - сказав О.ЮДЕНКО.

За словами директора департаменту "Квазар", підприємство розраховує на подальше зростання українського ринку і в 2012 році. "Якщо буде значний попит, ми готові збільшити потужності: для цього є і виробничі площі, і кваліфіковані кадри", - резюмував він.

Як повідомлялося, перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ в кінці вересня повідомив, що уряд затвердив перелік енергоефективної і енергозберігаючої продукції, матеріалів і устаткування для відновлюваної енергетики, виробникам яких будуть надані податкові пільги. За його словами, мова йде про товари вітчизняного виробництва, 80% прибутку підприємств від продажу яких на території України звільняється від оподаткування.

«Тільки розвиток вітчизняних технологій та відповідного масового виробництва дозволить досягти запланованих нами структурних зрушень в економіці. Це реалізація положень Податкового кодексу щодо підтримки вітчизняного високотехнологічного машинобудування. Вивільнені у зв`язку з наданням податкової пільги засоби вітчизняні підприємства зможуть спрямувати саме на розвиток такого виробництва», - заявив А.КЛЮЄВ.

Довідка УНІАН.Публічне акціонерне товариство «Квазар» - найбільший виробник виробів PV-енергетики, інтегральних схем і кремнієвих пластин в Східній Європі.

Виробляє фотоелектричні моно-і полікристалічні перетворювачі, модулі потужністю від 1 до 200 Ватт, сонячні зарядні пристрої, джерела живлення різної потужності і функціональності, системи автономного енергопостачання побутових і промислових об`єктів.

Велика частина продукції експортується в Німеччину, Францію, Італію, на Близький Схід і в Африку.