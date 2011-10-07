«Укргазвидобування» реалізувала на аукціоні 11,6 тис. тонн нафтопродуктів

Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», 6 жовтня на аукціоні № 21НП на Товарній біржі «Перша незалежна біржа» (ТБПНБ) реалізувала 11,56 тис. тонн нафтопродуктів власного виробництва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТБПНБ.

Зокрема, компанія реалізувала на аукціоні: бензин А-76 - 6,93 тис. тонн за середньою ціною 11 283,49 грн./тонна (стартова ціна 11 410,00 грн./тонна); бензин А-92 - 0, 6 тис. тонн за середньою ціною 11 340,00 грн./тонна (стартова ціна 11 510,00 грн./тонна); бензин А-95 - 0,09 тис. тонн за середньою ціною 11 490,00 грн./тонна (стартова ціна 11 710,00 грн./тонна); дизельне пальне - 2,88 тис. тонн за середньою ціною 9 793,75 грн./тонна (стартова ціна 9 960,00 грн./тонна).

Також компанія реалізувала на аукціоні уайт-спірит, бітум нафтовий покрівельний БНП 40/180 та ін.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією України, яка забезпечує понад 70% від загального видобутку газу в країні. Провідним підрозділом з переробки в структурі ДК «Укргазвидобування» є Шебелинський газопереробний завод, який здійснює виробництво автомобільних бензинів марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного пального, скрапленого газу, уайт-спіриту, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.