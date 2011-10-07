Афіни. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про готовність України побудувати у Греції сонячну електростанцію, а також про можливості українського бізнесу брати участь у програмі приватизації грецьких об’єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Афінах на українсько-грецькому бізнес-форумі, який проходить у рамках державного візиту Президента України до Греції.

«Я вніс пропозицію пану Президенту (Греції) під час нашої розмови про будівництво сонячної електростанції на території Греції «під ключ». Ми таку можливість маємо і готові це зробити у будь-який час, якщо такі пропозиції будуть від наших партнерів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, відзначивши.

Також, за його словами, Україна готова розглядати пропозиції участі українського бізнесу у програмі приватизації, проголошеної урядом Греції.

У свою чергу Президент Греції Каролос ПАПУЛІАС наголосив, що Україна та Греція мають великі перспективи співпраці у сфері енергетики, суднобудування, АПК, туризму, запровадження наукових технологій тощо.

«Сподіваюсь, що сьогоднішня зустріч, переговори дають можливість для укладення нових контрактів», - сказав Президент Греції звертаючись до представників ділових кіл двох країн.