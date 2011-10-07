За тиждень ціни на нафтопродукти змінилися різнонаправлено

З 30 вересня по 7 жовтня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися різнонаправлено.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 30 вересня по 7 жовтня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збільшилися на 0,1% - з 9,64 грн./л до 9,65 грн./л; на бензин А-92 – збереглися на рівні 10,06 грн./л; на бензин А-95 – знизилися на 0,2% - з 10,33 грн./л до 10,31 грн./л; на дизельне пальне – збереглися на рівні 9,61 грн./л.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створена в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.