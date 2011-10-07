Створено СП для будівництва морської ділянки «Південного потоку»

Москва. У Цугу (Швейцарія) зареєстровано спільне підприємство «Саут Стрім Тренспорт АГ» (South Stream Transport AG) .

Як повідомили УНІАН у ТОВ «Газпром експорт», СП займеться проектуванням, фінансуванням, будівництвом, експлуатацією та обслуговуванням морської ділянки газопроводу «Південний потік».

Керуючим директором нового спільного підприємства призначено Головного виконавчого директора проекту «Південний потік» Марселя КРАМЕРА. Статутний капітал СП сформовано в розмірі 100 тис. швейцарських франків.

Планується, що морська ділянка газопроводу пройде по дну Чорного моря від російського узбережжя до Болгарії. Загальна довжина чорноморської ділянки становитиме близько 900 кілометрів на максимальній глибині, що перевищує два кілометри. Далі «Південний потік» пройде по територіях Болгарії, Греції, Сербії, Угорщини, Словенії та Австрії.

Частки в морській ділянці проекту «Південний потік» розподілені таким чином: "Газпром" - 50%, ENI - 20%, Wintershall Holding і EDF - по 15%.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка повинна з`єднати Росію та країни Південної й Центральної Європи.