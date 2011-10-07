Польща погрожує «Газпрому» судом

Варшава. Польща має намір у середині жовтня подати в суд на головного постачальника газу в країну - російський «Газпром», якщо він не погодиться надати знижку на паливо, що постачається.

Про це УНІАН повідомила прес-служба нафтогазової компанії PGNIG, що належить державі, котра виступатиме стороною в судовому спорі в міжнародному арбітражі в Стокгольмі.

«Переговори вимагають збереження конфіденційності, тому про результати ми проінформуємо після їх завершення, яке заплановане на середину жовтня», - зазначила компанія в спеціальній заяві для ЗМІ.

«Якщо вони не принесуть задовольняючих результатів, то PGNiG надішле справу в міжнародний арбітраж», - йдеться в повідомленні, яке має в своєму розпорядженні агентство.

6 жовтня польська газета DziennikGazetaPrawna написала, що польська влада вимагає від росіян 10% знижки на паливо, що постачається Польщі, зазначивши, що „ціна питання” становить понад 0,5 млрд. доларів.

„Аргументи про необхідність знизити ціни на нашій стороні. Попит в Європі дуже скоротився, перед нами - можливість чергового сповільнення економічного зростання, крім того, зараз спостерігається пропозиція, що значно перевищує попит, на LNG, який є конкурентом російському газу», - сказав виданню віце-глава PGNiG Радослав ДУДЗИНСЬКИЙ.

DGP зазначила, що в разі задоволення позову польської компанії «Газпром» буде зобов`язаний повернути PGNiG «кілька сотень мільйонів доларів», переплачених за газ з моменту, коли компанія подала заявку про зниження ціни – з квітня 2011 року.

Видання також нагадало, що зниження ціни на газ від «Газпрому» добивається Литва, міжнародний гігант Shell, французький GDF Suez, а також італійська ENI.

Газета додала, що німецькі RWE і E.ON вже подали позови в міжнародний арбітраж, вимагаючи знизити ціну на російський газ.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Р. ДУДЗИНСЬКИЙ називав подачу PGNiG позову «найбільш ймовірним сценарієм», якщо росіяни добровільно не нададуть знижку до жовтня.

Довідка УНІАН. Найбільша країна Східної Європи 38-мільйонна Польща, котра за рахунок власного видобутку газу покриває близько третини своїх потреб, з кінця 2010 року практично інші 70% імпортує з Російської Федерації.

PGNiG у прийнятій в 2008 році стратегії свого розвитку прогнозувала скорочення газових постачань з РФ у загальному балансі до 40%, збереження близько 30% частки власного видобутку і постачання ще близько 30% з інших джерел, зокрема через LPG-термінал, що будується на Балтійському морі.